РФ выступает за совмещение с прикаспийскими странами научных исследований по Каспию

АШХАБАД, 25 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за совмещение с прикаспийскими странами методик и данных по научным исследованиям Каспийского моря. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы ТАСС, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов.

В Ашхабаде 24-26 ноября проходит девятое заседание Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами в Каспийском море.

"[На заседании] были рассмотрены такие вопросы, как состояние запасов [Каспийского моря], и тут очень многое зависит от научных исследований. Сейчас по большей части каждая страна осуществляет исследования либо самостоятельно, либо не осуществляет их вообще. Российская сторона уже не первый год выступает за то, чтобы провести по единой методике съемки. <…> По итогам будет, наверное, все-таки принято решение - совмещать научные исследования, для того чтобы получить всеобъемлющую картину по экосистеме Каспийского моря", - сказал он в кулуарах заседания.

По словам Соколова, данные Ирана, например, свидетельствуют о том, что у них произошли достаточно серьезные снижения по целому ряду запасов рыб. В России, продолжил он, также наблюдается разнонаправленная динамика по отдельным видам: например, существенное снижение запасов воблы происходит в последнее время, вместе с тем растут запасы судака. "Но, что больше всего заботит, во всяком случае российскую сторону, - это изменение в кормовой базе рыб, что, конечно, сказывается в целом на экосистеме и на состоянии запасов", - добавил он.