Облицовку московских станций метро "Третьяковская" сняли в рамках реконструкции

Работы ведутся ночью, когда в метро нет пассажиров

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рабочие практически полностью сняли облицовку путевых стен на станциях "Третьяковская" Калужско-Рижской и Солнцевской линий Московского метрополитена, передает корреспондент ТАСС.

После удаления облицовки на станциях обнажились железобетонные конструкции и чугунные тюбинги - специальные конструкции каркаса тоннеля.

Ремонт начался в 2024 году, тогда городская мэрия рассказала о планах обновить путевые стены на четырех станциях метро. Помимо "Третьяковской", облицовку планируется заменить на "Беговой", "Рязанском проспекте" и "Бибирево". Отмечалось, что специалисты заменят керамическую плитку и мрамор, при этом внешне новый материал не будет отличаться от старого.

