В КЧР на горе Шоана и в Сырных пещерах напишут географический диктант

Проверить свои знания все желающие смогут в конференц-зале регионального отделения РГО

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Географический диктант в Карачаево-Черкесии впервые напишут в Сырных пещерах и на горе Шоана, где находится один из древнейших храмов - Шоанинский. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального молодежного центра Русского географического общества (РГО) Шамиль Тохчуков.

"Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева (КЧГУ) в этом году зарегистрировал две новые интересные локации: Сырные пещеры (свое название получили из-за напоминающей пористый сыр структуры стен) в долине реки Мара и площадку на горе Шоана в селе Коста-Хетагурова, где участники просветительской акции 30 ноября напишут диктант рядом с Шоанинским храмом X века", - сказал собеседник агентства.

Центральной площадкой Географического диктанта в Карачаево-Черкесии по традиции станет госуниверситет. Проверить свои знания все желающие смогут в конференц-зале регионального отделения РГО. В республике диктант также напишут в учреждениях образования и культуры. На официальном сайте акции от КЧР зарегистрировано более 40 площадок.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года. В 2017 году просветительская акция стала международной. По данным РГО, тематика заданий одиннадцатой акции охватывает ключевые юбилеи 2025 года: 180-летие РГО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути. За годы проведения диктант объединил более 4 млн участников из России и 136 стран мира, став одним из крупнейших просветительских проектов России, а также лауреатом премии "Знание".