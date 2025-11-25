ТГК-11 обязали построить систему отвода паводковых вод под Омском

Решение омского суда подтвердил кассационный суд

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд подтвердил решение омского суда, который обязал ТГК-11 построить систему отвода паводковых вод у золоотвала ТЭЦ-5 под Омском, чтобы устранить подтопление жилых районов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В сентябре 2024 года в селах Ульяновка и Морозовка, микрорайоне Осташково в Омске, где проживают около 5 тыс. человек, был введен режим повышенной готовности из-за подтопления. Тогда надзорные органы сообщили, что причиной подтопления стали нарушения при строительстве одной из секций золоотвала ТЭЦ-5.

"В ходе судебных разбирательств подтверждены факты неисполнения АО "ТГК-11" проектных решений в части организации отвода паводковых вод, сбора поверхностного стока, что повлекло затопление прилегающей к золоотвалу территории. Восьмой кассационный суд с состоявшимися судебными решениями согласился, оставив кассационную жалобу АО "ТГК-11" без удовлетворения", - говорится в сообщении.

8 апреля 2025 года Центральный районный суд Омска обязал ТГК-11 откачать воды с подтопленных территорий в районе золоотвала ТЭЦ-5 и построить систему отвода паводковых вод в объеме не менее 2,82 млн м3. В прокуратуре отметили, что в настоящее время ТГК-11 приступили к подготовке к строительству этой системы.

В пресс-службе ТГК-11 ТАСС отметили, что судебное решение не установило истинную причину затопления. "Компанию обязали создать систему водоотведения. При этом АО "ТГК-11" постоянно осуществляет откачку воды с этой территории. В 2025 году с прилегающей к золоотвалу территории откачано уже более 6 млн кубометров воды. Компания продолжит добиваться установления истинных причин затопления. Это необходимо, поскольку даже постройка системы водоотведения не решит окончательно проблему затопления дачных участков, находящихся выше уровня золоотвала", - подчеркнули в ТГК-11.

Споры о причинах затопления

В августе 2024 года министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил, что, по информации надзорных органов, строительство секции золоотвала было проведено с грубыми нарушениями в зоне потенциально подтопляемых территорий. По его словам, из-за невыполнения мероприятий по отводу поверхностных вод в водонакопительную емкость она стала разливаться на прилегающих участках.

ТГК-11 опровергла информацию о предписании надзорных органов и сообщила, что строительство золоотвала было проведено "в соответствии с градостроительными нормами и правилами, а также требованиями природоохранного и земельного законодательства".

В марте 2025 года суд установил, что ТГК-11 в нарушение закона не производила сброс паводковых вод в реку Омь с 2023 года до 23 августа 2024 года, хотя обязана делать это ежегодно. За это компания была оштрафована на 40 тыс. рублей. ТГК-11 сообщила, что выступает за проведение независимой судебной экспертизы, т. к. на затопление территории могут влиять многие факторы, включая наличие коммуникаций других организаций, состояние снежных полигонов.