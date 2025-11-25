В МВД назвали заблуждения соглашающихся за деньги на дестабилизацию в обществе

Одним из заблуждений является вера в то, что "если поймают - ничего страшного", заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вера в то, что заплатят и не поймают, является одним из основных заблуждений тех, соглашается за деньги участвовать в акциях, направленных на дестабилизацию общества. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Главные заблуждения тех, кто соглашается за деньги на акции, направленные на дестабилизацию общества. Верить, что "заплатят". Вербовщики обещают щедрую оплату, компенсацию "за риск", премию "после выполнения". На деле платить никто не собирается. Куратор исчезает сразу после того, как задача выполнена или попытка пресекается", - сказали в управлении.

Как отметили в УБК, еще одним заблуждением является вера вовлекаемых, что их "не поймают". "Исполнителю внушают, что схема "отработана", маршруты безопасны, камеры "не увидят". В реальности любые действия в публичном пространстве, передвижения, контакты и цифровые следы фиксируются", - добавили в киберполиции.

Кроме того, заблуждением будет считать, что "если поймают - ничего страшного", подчеркнули в ведомстве. "Акции, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки, почти всегда заканчиваются уголовными делами по тяжким или особо тяжким составам. Даже если исполнитель считает свои действия "несущественными" или "мелкими", на правовую оценку это не повлияет", - пояснили в УБК.