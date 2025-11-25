В Омске закрыли 140 классов из-за ОРВИ

Карантин ввели и в 64 детсадовских группах

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Карантин из-за ОРВИ введен в 140 классах 23 школ и 64 группах 41 детского сада в Омске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"На 25 ноября 2025 года приостановлен образовательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ в 140 классах 23 школах (закрыта полностью школа №148) и 64 группах 41 детского сада", - рассказали в пресс-службе.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили, что в регионе привито от гриппа более 1,1 млн человек, что составляет 94,2% от плана. Ведомство напомнило руководителям образовательных учреждений о необходимости проведения "утренних фильтров", своевременного отстранения детей и персонала с признаками инфекционных заболеваний, проветривания и дезинфекции помещений.