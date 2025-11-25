В Петербурге обсудят уроки Великой Отечественной войны в контексте современности

Отдельно рассмотрят вопрос защиты исторической правды о нацистских злодеяниях в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Взаимосвязь уроков Великой Отечественной войны и современной геополитики рассмотрят на Санкт-Петербургском международном историческом форуме 27 и 28 ноября, организованном Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС директор музея Елена Лезик.

"Обсудим уроки Великой Отечественной войны в свете современной геополитики, обсудим различные аспекты, связанные с попытками исказить историю Великой Отечественной и Второй Мировой войны, <…> в очередной раз закрепим постулаты, связанные с участием Советского Союза и ролью во Второй Мировой войне, которые сводятся к одному - роль СССР была ведущей", - сказала Лезик.

В рамках пленарного заседания форума "Уроки Великой Отечественной войны и современная геополитика" эксперты обсудят эволюцию памяти о войне и синдром Ялты в современной дипломатии, острую тему борьбы с современным фашизмом. Отдельно будет рассмотрен вопрос защиты исторической правды о нацистских злодеяниях в Ленинградской области.

Во второй половине дня на секции о международных отношениях речь пойдет о роли Латинской Америки во Второй мировой войне и вкладе советской интеллигенции в Победу. Ученые также обсудят научно-техническое сотрудничество СССР и Германии перед войной внешнюю политику Швеции и образ СССР в иранских СМИ. Параллельно молодые исследователи представят работы о вкладе Узбекской ССР цифровых проектах о блокаде и памяти о войне на постсоветском пространстве. В музее обороны и блокады Ленинграда состоится дискуссия о роли военно-исторических музеях в духовно-нравственном воспитании.

Во второй день форума пройдет панельная дискуссия о цифровизации и изучении Великой Отечественной войны где эксперты обсудят архивные ресурсы и борьбу с фальсификацией истории. Одновременно в музее состоится круглый стол посвященный проблематике цифровых архивов с участием руководителей архивных служб из разных регионов.

"На наших глазах сегодня происходит слом устоявшийся системы миропорядка и международных отношений. И это связано с тем, что сегодня усиливается идеология и информационная война, которая базируется на фальсификации и ревизии исторических фактов, ревизии того, что сделал Советский Союз в Великой Отечественной войне, во Второй Мировой войне, в попытках ревизии решения Нюрнбергского суда", - сказал председатель общественного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров.