В Архангельской области запретили публиковать информацию о беспилотниках

К запрещенным относятся сведения, которые позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуск или траекторию полета БПЛА

АРХАНГЕЛЬСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Архангельской области запретили проводить фото- и видеосъемку последствий применения беспилотников, введя ряд ограничений в регионе. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

"Запретить на территории Архангельской области <...> фотографирование, видео- и (или) киносъемку <...> применения и (или) последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и (или) последствий применения средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам, в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; мест нахождения (падения) беспилотных летательных аппаратов, мест поражения объектов с использованием таких аппаратов", - сказано в сообщении.

Также власти запретили публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации об использовании на территории региона и других субъектов РФ беспилотных летательных аппаратов. К ним относятся сведения, которые позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуск или траекторию полета БПЛА, определить место атаки и факт поражения объекта, а также характер ущерба.

Кроме того, запрещена публикация информации, которая раскрывает зоны расположения, временной дислокации и организации несения службы подразделений ВС РФ и правоохранительных органов, а также военной инфраструктуры, сооружений систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и ЖКХ.

В распоряжении указано, что запреты не распространяются на деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти РФ, а также на официально опубликованную этими органами информацию в СМИ, в том числе в интернете.

Согласно указу, ФСБ, МВД, Росгвардии и другим органам рекомендовано при обнаружении фактов съемки перечисленных действий, мест и объектов принимать меры по установлению причастных лиц. Информацию в дальнейшем передадут в правительство региона для составления протоколов об административных нарушениях, предусмотренных ст. 3.15 областного закона "Об административных нарушениях".