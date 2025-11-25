Экс-депутат ГД Напсо не смог обжаловать решение об изъятии имущества

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего парламентария

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо на решение суда первой инстанции об изъятии у него имущества на 1,4 млрд рублей, оно вступило в силу, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы гражданского дела по апелляционной жалобе. Изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции отклонил их как несостоятельные и оставил в силе ранее принятый судебный акт. Решение вступило в законную силу", - говорится в официальном заявлении.

Иск об обращении в доход государства имущества Напсо, оформленного на него и его родственников, был подан Генеральной прокуратурой РФ. В первой инстанции дело рассматривалось в Центральном районном суде Сочи, где поставили взыскать в казну РФ 100% в уставных капиталах ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл", ООО "Сочипетрол", 55 объектов капитального строительства общей площадью 6,5 тыс. кв. м, 9 земельных участков площадью 1,5 га, прекратить права аренды на публичные земли площадью 2,7 га. Совокупная стоимость изъятых активов составила 1,4 млрд рублей.

В апреле Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо в связи с неисполнением им в течение более 30 дней обязанности принимать личное участие в заседаниях палаты парламента. Как уточняли ТАСС в пресс-службе Госдумы, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно. Полномочия Напсо считаются досрочно прекращенными с 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе.

В ноябре Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Управления делами президента РФ о выселении из служебной квартиры в Москве лишенного мандата за прогулы Напсо.