Вильфанд: температурный максимум 24 ноября превышен в пяти регионах

В Красноярске зафиксировали максимальное количество выпавших осадков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новые максимумы температуры были отмечены в понедельник в пяти регионах РФ. Кроме того, в Красноярске было отмечено максимальное количество выпавших осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник был перекрыт абсолютный максимум температуры в Ставрополе - 21,6 градуса, а предыдущее значение составляло 17,7. В Черкесске новый рекорд составил 21,2 градуса, в Нальчике - 21,3 градуса. В Оренбурге впечатляет давность побитого рекорда: в 1923 году максимум составлял плюс 6,6, новое значение достигло плюс 8,5 градуса", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра пояснил, что также температурный максимум для 24 ноября был перекрыт на юго-востоке страны, а именно в Южно-Сахалинске - температура достигла 9,1 градуса. Такая ситуация обусловлена поступающим в регион теплым воздухом с Японского моря. Кроме того, в понедельник в Красноярске был перекрыт абсолютный максимум количества осадков: ранее рекорд составлял 6,4 мм, новое значение достигло 13,8 мм. "Более чем в два раза перекрыт рекорд по количеству осадков - это действительно ситуация нестандартная. Потому что в конце ноября на азиатской части страны обычно балом правит антициклон, что объясняет небольшое количество осадков. Нынешняя ситуация связана с тем, что воздух из Атлантики, влияющий на погоду в этих регионах, насыщен влагой", - рассказал он.