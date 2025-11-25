Член СПЧ Меркачева поддержала идею ЛДПР об амнистии в честь Дня матери

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека назвала это предложение потрясающим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева поддержала предложение ЛДПР об амнистии для женщин в связи с Днем матери, предложив расширить ее на все категории матерей-одиночек, впервые совершивших преступление.

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии. От наказания предлагается освободить в том числе женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших лишение свободы и имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин, женщин старше 60 лет и инвалидов, жен инвалидов боевых действий и одиноких матерей, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества.

"Амнистия, которая предлагается, это, конечно, что-то потрясающее. Единственный момент - мне кажется, что все категории вы затронули, но я бы добавила про матерей-одиночек не только тех, у кого кто-то из близких погиб во время защиты Родины, но в целом матерей-одиночек", - сказала Меркачева в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР на тему: "Реализация прав и защита матерей в России".

По ее словам, если женщина совершила преступление, уже будучи матерью-одиночкой, ребенка как правило отдают в сиротское учреждение. "Вот этот разрыв [матери и ребенка] трагичный, мне кажется, стоило бы этих женщин при соблюдении других параметров, в частности, если она осуждена впервые, тоже включить", - сказала Меркачева.

День матери в России празднуется в последнее воскресенье ноября. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года "в целях повышения социальной значимости материнства". В 2025 году праздник приходится на 30 ноября.