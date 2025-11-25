В четырех районах Запорожской области включили аварийный роуминг

Для подключения может потребоваться выбрать сеть вручную

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Мобильные операторы, работающие в Запорожской области, открыли аварийный роуминг в четырех районах из-за атаки ВСУ, сообщил в Telegram-канале министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Григорий Прохватилов.

"Аварийный роуминг открыли мобильные операторы из-за повреждения врагом одного из ключевых объектов системы электроснабжения на северо-западе Запорожской области. Он работает на территориях Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского и Пологовского муниципальных округов. Для абонентов "МирТелеком" и "Феникс" аварийный роуминг открыт в сети "+7Телеком". "Для абонентов "+7Телеком" он, в свою очередь, доступен в сетях "МирТелеком" и "Феникс", - написал министр.

Для перехода в роуминг может потребоваться выбрать сеть вручную. Для подключения к "МирТелеком" - 25094, к "+7Телеком" - 25096, к "Феникс" - 25097. В режиме аварийного роуминга доступна голосовая связь и СМС.