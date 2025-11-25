Ленобласть будет продвигать выездные регистрации брака в музеях и крепостях

В регионе планируют создать онлайн-сервис для выбора площадок и временных слотов на церемонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют популяризировать выездные торжественные официальные церемонии регистрации брака в музеях, музеях-усадьбах и на территории старинных крепостей региона. Также в планах - создание онлайн-сервиса, который предоставит будущим молодоженам возможность наглядного выбора площадок и временных слотов для проведения таких регистраций, сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области Ольга Куликова.

"Для нас выездные государственные церемонии торжественной регистрации брака - это довольно новая свадебная традиция, которая зародилась у нас в прошлом году на территории Выборгского района, - рассказала Куликова, отметив, что церемонии начали проводить в Выборгском замке и Парке Монрепо. - Идея получилась замечательная, пользовалась спросом, молодожены с удовольствием выбирали эти локации для своего праздника. Совместно с руководителями муниципальных образований проведена большая работа по подготовке, и в итоге в этом году у нас утверждено 25 выездных площадок на территории Ленинградской области. Мы эту работу продолжим в 2026 году, потому что услуга оказалась востребованной".

Среди самых популярных площадок в 2025 году - "Домик на пристани" в Шлиссельбурге, зал "Ризалит" в Гатчине, Дом-музей Николая Римского-Корсакова в Тихвине и Музей-усадьба "Приютино" во Всеволожске. Семь из утвержденных 25 площадок работают круглый год, остальные могут принимать такие церемонии только "в сезон", с мая по октябрь, в силу погодных условий.

По приведенным на пресс-конференции данным, с начала 2025 года выездные регистрации составили 7% от общего количества заключенных браков в Ленинградской области. Вместе с тем география желающих провести такую церемонию охватывает жителей не только этого региона, но и Петербурга, Москвы и Московской области, Новгородской и Псковской областей, Краснодарского и Приморского краев и других субъектов, отметила Куликова. Проводить выездные церемонии в Ленинградской области приглашают и тех, кто хотел бы отметить юбилейные даты совместной жизни.

"Мы будем активно популяризировать данную услугу", - подчеркнула Куликова, напомнив, что для молодоженов эти площадки предоставляются на безвозмездной основе, а госпошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей. "Мы планируем создать и запустить сервис под названием "Выездная регистрация - 47", либо "Семья 47", - также анонсировала начальник управления, предложив жителям региона поучаствовать в выборе названия для такого проекта.

Куликова сообщила, что на территории 10 районов области можно будет в 2025 году совершить торжественную регистрацию брака 31 декабря. "Порядка 50 заявлений на сегодняшний день подано, большинство - в Кировском районе", - отметила она. Будут доступны в этот день и две выездные площадки - свои двери для молодоженов откроют Колонный зал в Сланцах и Зал "Ризалит" в Гатчине.

"Магия музейной свадьбы"

Музейное агентство Ленинградской области ко Дню семьи, любви и верности 8 июля запустило проект под названием "Магия музейной свадьбы", пойдя навстречу многочисленным просьбам будущих молодоженов о возможности проведения церемонии бракосочетания в необычных и красивых местах. Как рассказала на пресс-конференции замдиректора Музейного агентства по развитию музеев Анна Невинская, в 2025 году были выбраны две пилотные площадки - это музей-усадьба "Приютино" и музей-усадьба Николая Римского-Корсакова.

"В следующем году мы проект расширяем, и уже сейчас мы подготовили 10 площадок - 10 наших музеев к тому, что можно будет заключать брак. У нас 23 музея входят в объединение, и, если в какие-то еще музеи будут поступать запросы от потенциальных молодоженов, <…> думаю, расширимся еще. Мы готовы идти вслед за пожеланиями новобрачных", - сказала Невинская. Она отметила, что музеи расположены в разных районах области и каждый из них обладает своим колоритом и направленностью. Так, для тех, кто предпочитает современные тренды и нестандартные решения, может быть интересен Сосновоборский музей современного искусства, а тем, кто мечтает о свадьбе на фоне старинных крепостей, предлагают провести церемонию в Ивангородском музее или в Музее "Копорская крепость".

Для ценителей русских традиций и колорита регистрацию брака могут, к примеру, организовать в музее "Дом станционного смотрителя" и в "Домике няни А. С. Пушкина" в деревне Кобрино. Официальную церемонию с выдачей свидетельства о браке на таких площадках проводят сотрудники отделов ЗАГС региона.