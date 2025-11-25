В Нижегородской области начнут строить школы по программе КРСТ

Учебные учреждения планируют построить в трех муниципалитетах

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство школ в трех муниципалитетах Нижегородской области начнется в 2026 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопрос жителей города Лысково в ходе прямой линии.

"Буквально на днях пришла очень хорошая новость. По программе Министерства сельского хозяйства России мы получили поддержку всех наших заявок муниципалитетов по строительству школ в Чкаловске, Володарске и Лыскове. В Лыскове будет построена школа на 550 мест. Строительство начнется уже в 2026 году. Хочу выразить глубокую, искреннюю признательность Минсельхозу России, очень конструктивная программа", - сказал Глеб Никитин.

Оператором госпрограммы на уровне региона выступает Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. В ведомстве уточнили, что на реализацию проектов строительства трех школ (в Лыскове - на 550 мест, в Чкаловске - на 725 мест, в Володарске - на 500 мест), а также канализации и легкоатлетического зала в Большом Болдине из федерального бюджета на 2026 год выделено 3,9 млрд рублей, что выше, чем в предыдущие годы. В 2027 и 2028 гг. ожидаются поступления еще 2,2 млрд рублей.

В 2026 году по программе КРСТ в регионе также продолжится реализация начатых в 2025 году трех крупных проектов комплексного развития - в селе Большое Болдино, рабочем поселке Вознесенское и в Семенове. Там строятся многофункциональные социально-культурные центры, инженерные сети и другие социально значимые объекты.

С 2020 года, за время участия Нижегородской области в программе, было реализовано более 765 проектов благоустройства, построено и реконструировано 32 дорожных объекта, 62 объекта социальной и инженерной инфраструктуры, более 380 семей получили жилье по договорам найма и за счет средств социальных выплат.