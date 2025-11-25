В КБР все первичные медорганизации оснастили эндоскопическим оборудованием

Оснащение провели по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Все первичные медицинские организации в Кабардино-Балкарии оснастили эндоскопическим оборудованием для скрининга и раннего выявления патологий, сообщили в региональном Минздраве.

"В Кабардино-Балкарии все медицинские организации первичного звена оснащены эндоскопическими стойками высокого класса. Только в 2025 году современные аппараты поступили в районные поликлиники Баксанского, Зольского и Майского районов, а также в первую городскую поликлинику Нальчика", - отметили в ведомстве.

Оснащение провели по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Оборудование используют для скрининговых и углубленных исследований, выявляющих патологии в работе желудочно-кишечного тракта, колоноскопии. Аппаратура позволяет исследовать даже новорожденных и маленьких детей.

Результатом стало увеличение доли впервые выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях. В 2025 году количество случаев колоректального рака в КБР выросло в 11 раз в сравнении с прошлым годом. А у пациентов с ранними стадиями заболевания есть высокие шансы на полное излечение, пояснили медики.