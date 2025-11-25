В ГД предложили обязать застройщиков размещать картины в подъездах жилых домов

Это дало бы площадку для демонстрации работ многим талантливым художникам, считает замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Государство могло бы включить в техническое задание для застройщиков требование заключать контракт с местными галереями, чтобы в подъездах и фойе новых зданий размещались картины. Это дало бы площадку для демонстрации работ многим талантливым художникам, заявил на пресс-конференции в ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Все новые здания, которые строятся не только с госучастием <…>, но и частный сектор тоже, на мой взгляд, должен иметь в своем техническом задании какой-то элемент [искусства]. А это техническое задание на проектирование, по большому счету, может быть составлено государством. [Можно это] вставлять в требования, как норматив по озеленению, как норматив по цвету фасада, - сказал депутат. - Вот в каждом подъезде пускай будет в фойе несколько работ. Например, должен быть контракт с ближайшей галереей - государственной, частной".

По мнению Свинцова, государство также могло бы оформлять госзаказ на картины для их последующего размещения в местах массового пребывания людей. "Я не говорю, например, про метрополитен, но, например, МФЦ - в МФЦ хорошая охрана, хорошая безопасность. Различные администрации районов, городов, губернаторские помещения - там, где присутствует много разных людей, не только сотрудников, но и большой человеческий поток по совершенно разным вопросам", - объяснил он.

Парламентарий отметил, что это позволит хорошим художникам, которых "десятки тысяч", продемонстрировать свои работы, не ожидая многолетней очереди для проведения выставки. "Я не вижу здесь сложности, с точки зрения государства, внести вот этот культурный код, эту культурную задачу в требования по архитектуре", - заключил Свинцов.