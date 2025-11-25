Всероссийская школа казачьих стартап-проектов начала прием заявок

Победить в конкурсе и выиграть бесплатное обучение предпринимательству смогут девять команд

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская школа казачьих стартап-проектов начала прием заявок от казачьей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Победить в конкурсе и выиграть бесплатное обучение предпринимательству смогут девять команд, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества со ссылкой на организаторов конкурса.

"Начался прием заявок на бесплатное обучение во Всероссийской школе казачьих стартап-проектов. К участию приглашают казачью молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, включая членов казачьих обществ и студентов (казачьих вузов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отбор проходит на конкурсной основе, пройдут не более 9 проектов и 36 участников. Заявки принимаются до 23 декабря 2025 года. Как отмечается на сайте проекта, конкурс дает возможность казачьей молодежи попробовать себя в роли предпринимателя, реализовать свои идеи при поддержке и наставничестве действующих бизнесменов и экспертов, узнать о мерах господдержки.

Проект реализуется при поддержке Росмолодежи.