Путина в Бишкеке встретили "Калинкой-малинкой"

Мелодию исполнили музыканты фольклорно-этнографического ансамбля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина в ходе госвизита в Киргизию встретили "Калинкой-малинкой". Мелодию исполнили музыканты фольклорно-этнографического ансамбля.

Встречать российского лидера в аэропорт Бишкека прибыл лично президент республики Садыр Жапаров. В аэропорту подняли государственные флаги России и Киргизии, расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроился почетный караул. Кроме того, вдоль ковровой дорожки принимающая сторона установила традиционные юрты.

Пока лидеры государств шли к аэропорту, артисты исполняли национальные танцы и имитировали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими.

Визит президента РФ в Киргизию продлится три дня - с 25 по 27 ноября. В эти дни Путин проведет несколько двусторонних встреч и поучаствует в саммите ОДКБ.

В первый день визита ожидается минимум протокольных церемоний, но лидеры все равно будут тесно общаться. Планируется, что в этот день главы государств возложат венок к Вечному огню на площади Победы. После официальных мероприятий президенты пообщаются в формате тет-а-тет в резиденции "Ала-Арча".