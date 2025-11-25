В Ульяновской области планируют создать центр помощи людям с инвалидностью

Он может быть организован на базе главного бюро медико-социальной экспертизы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ульяновская область готова выступить пилотным регионом для создания центра компетенций по вопросам организации межведомственного взаимодействия и оказания реабилитационной и абилитационной помощи гражданам с инвалидностью. Об этом на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" сообщила заместитель председателя правительства Ульяновской области Анна Тверскова.

Ранее в АСИ запустили модельную программу модернизации систем реабилитации и абилитации людей с инвалидностью в регионах. Она поможет регионам внедрить новые подходы и модернизировать системы, чтобы люди с инвалидностью и ограничениями по здоровью имели возможности для качественной реабилитации и социализации. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщала, что пилотными регионами стали Ульяновская, Рязанская, Нижегородская, Воронежская, Новгородская области, Башкирия и Хабаровский край.

"Мы предлагаем все-таки в нашем регионе попробовать создать на базе главного бюро медико-социальной экспертизы центр компетенций по вопросам организации межведомственного взаимодействия и оказания реабилитационной и абилитационной помощи гражданам с инвалидностью. <...> Это нам позволит, во-первых, выявлять потребности инвалида и разработать оптимальный индивидуальный маршрут, также обеспечить координацию деятельности, обмен информацией о реализации ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации - прим. ТАСС), определить начало и завершение процесса комплексной реабилитации. Самое главное и важное - это осуществить контроль и оценку реализации индивидуальной программы реабилитации", - сказала она на сессии "Итоги реализации в 2025 году модельной программы АСИ по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Презентация опыта пилотных регионов".

Также Тверскова предложила сформировать реестр реабилитационных и абилитационных организаций и перечни оказываемых услуг и создать единую информационную систему, которая будет содержать сведения о гражданах с инвалидностью и оказанных им реабилитационных услугах. Помимо этого, она отметила необходимость проводить на постоянной основе консультации обучения специалистов, которые непосредственно участвуют в процессе реабилитации и абилитации, оказывать содействие в реализации проектов, которые направлены на улучшение доступности реабилитационных услуг, и осуществлять консультирование граждан с инвалидностью о важности исполнения индивидуальной программы реабилитации.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включает более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга людей с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершение мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

ТАСС - информационный партнер.