В Москве число проектов КРТ достигло 150

На реорганизуемых участках запланировано строительство свыше 900 тыс. кв. м недвижимости и создание свыше 4 тыс. новых рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве достигло 150. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки общей площадью более 46,5 га в разных районах столицы, которые в настоящее время занимают склады и другие устаревшие объекты. На реорганизуемых участках запланировано строительство свыше 900 тыс. кв. м недвижимости и создание свыше 4 тыс. новых рабочих мест. Постановления по данным вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 25 ноября 2025 года, находятся в стадии реализации 150 проектов КРТ, одобренных правительством Москвы. Их общая площадь превышает 1,5 тыс. га, на ней планируется возвести более 30,6 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 350 тыс. рабочих мест.

Новые проекты КРТ

"Реорганизуемые участки общей площадью 12,7 га расположены в районе Новогиреево (ВАО) по адресам: Утренняя улица, вл. 8А и Кусковская улица, вл. 12 - между путями МЦД-4 и Перовской улицей. Градостроительный потенциал участков составляет 235,1 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести современный городской квартал для реализации программы реновации, а также общественно-деловые и иные объекты. Среди них - общественный центр с инфраструктурой для занятий скалолазанием. Будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест", - уточнили в мэрии.

Также реорганизуемые участки общей площадью 10,24 га расположены в районе Строгино (СЗАО) по адресу: улица Маршала Воробьева, вл. 12 - вблизи улицы Маршала Прошлякова и проспекта Маршала Жукова. Градостроительный потенциал участков составляет порядка 324 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести современный городской квартал, включая социальные и иные объекты. Среди них - образовательный комплекс со школой на 950 учеников и детским садом на 350 детей. Будет создано порядка 800 новых рабочих мест.

"Реорганизуемые участки общей площадью 9,31 га расположены в районах Лосиноостровский и Ярославский (СВАО) по адресам: Хибинский проезд, вл. 3, Холмогорская улица, вл. 6 и Стартовая улица, вл. 16 - вблизи МКАД, Ярославского шоссе и путей Ярославского направления МЖД. На них планируется возвести современные жилые комплексы общей площадью порядка 167 тыс. кв. м для реализации программы реновации. Также предусмотрено строительство детской поликлиники с отделением стоматологии на 320 посещений в смену и благоустройство прилегающей территории с обустройством удобных пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок", - добавили в пресс-службе.

Еще одна реорганизуемая территория площадью 8,97 га расположена в районе Марьино (ЮВАО) по улице Нижние Поля - вблизи пересечения улиц Люблинская и Перерва. Здесь планируется возвести научно-производственный технопарк площадью 74,48 тыс. кв. м, где будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Два других реорганизуемых участка общей площадью 3,41 га расположены в Головинском районе (САО) по адресам: Конаковский проезд, вл. 8А (между Флотской, Авангардной и Пулковской улицами) и Кронштадский бульвар, вл. 47. На них планируется возвести современные жилые комплексы общей площадью 58,3 тыс. кв. м для реализации программы реновации. Также предусмотрено благоустройство территории.

"Реорганизуемая территория площадью 1,33 га расположена в районе Преображенское (ВАО) по адресу: Потешная улица, вл. 6/2 - между 2-й улицей Бухвостова и улицей Атарбекова. Градостроительный потенциал участков составляет порядка 29 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести подстанцию скорой помощи на 20 машиномест, а также жилье для реализации программы реновации. Будет создано порядка 330 новых рабочих мест", - отметили в столичной мэрии.

Кроме того, выбрана реорганизуемая территория площадью 0,56 га в районе Ростокино (СВАО), она расположена по адресу: проезд Кадомцева, вл. 1 - вблизи Ростокинского акведука, недалеко от пересечения улиц Бажова и Малахитовая. Здесь планируется возвести современный жилой комплекс со спортивным центром и подземным паркингом общей площадью 22,11 тыс. кв. м для реализации программы реновации.