ЭКО по ОМС предложили проводить только в госклиниках

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в России благодаря этой процедуре ежегодно рождаются 50 тыс. детей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проводить все процедуры ЭКО в рамках ОМС только в государственных клиниках.

"Предлагаю, чтобы все процедуры ЭКО, которые проходят в рамках ОМС, проводились только в государственных клиниках. ЭКО - под контроль государства", - сказал Леонов в беседе с ТАСС.

Депутат обратил внимание, что в России благодаря процедуре ЭКО "ежегодно на свет появляется 50 тыс. детей". Он также подчеркнул, что материнство является основой любого государства - "залогом будущего поколений и гарантией устойчивого развития России". "Мы обязаны обеспечить нашим матерям всестороннюю поддержку и защиту. Именно они закладывают фундамент нравственности, воспитания и здоровья будущих граждан", - заключил Леонов.