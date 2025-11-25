В Коми откроют производство малых архитектурных форм

Это позволит не зависеть от поставщиков из других регионов

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Предприятие по выпуску малых архитектурных форм для благоустройства территорий создадут в Республике Коми. Это позволит создавать ландшафтные элементы в едином стиле, по разумной цене и срокам, а также не зависеть от поставщиков из других регионов, сообщил глава Корми Ростислав Гольдштейн.

"Приняли решение о создании в Республике Коми собственного предприятия по производству малых архитектурных форм для благоустройства общественных пространств. Оно появится в Сыктывкаре на базе АО "Коми холдинг" - это наша государственная республиканская компания. Реализация проекта позволит обеспечить наши муниципалитеты мафами для оформления общественных пространств в едином стиле по разумным ценам и оставить средства муниципальных бюджетов внутри республики, создать дополнительные рабочие места, а также не зависеть от сторонних подрядчиков из других регионов, что тоже очень важно", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

Руководитель республики поручил выполнить эту совместную задачу АО "Коми холдинг" и администрации Сыктывкара.

"Считаю, что общественные пространства в наших городах и селах должны быть не только современными, функциональными, комфортными, но и радовать глаз - выглядеть эстетично и со вкусом. В Республике Коми уже проводится большая работа по благоустройству территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и региональных программ. Только на этот год в плане - 174 объекта. Создание собственного производства малых архитектурных форм позволит повысить качество и объемы этой работы", - сообщил глава региона.