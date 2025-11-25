Тольяттинский госуниверситет получит 100 млн рублей по программе "Приоритет-2030"

Специалисты ТГУ работают над новыми материалами и технологиями для беспилотных систем

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) вошел в число вузов, которые в 2026 году получат грант в размере 100 млн на дальнейшее развитие. Такое решение было принято по итогам отчета команды о результатах деятельности за 2025 год на Совете по поддержке программ развития университетов, сообщила пресс-служба вуза.

"Финансовая модель университета, представленная в отчете команды ТГУ, демонстрирует выход на устойчивое развитие за счет опережающего роста доходов от внедрения инноваций и выполнения НИОКР. К 2030 году планируется создание более 30 новых продуктов с высоким уровнем технологической готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ТГУ работают над новыми материалами и технологиями для беспилотных систем. В их числе создание облегченного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и гибридной силовой установки с максимально возможным использованием магниевых сплавов, а также внедрение автоматической ультразвуковой сварки. Как пояснил ректор ТГУ Михаил Криштал, прямую заинтересованность в проектах уже высказал ряд компаний.

Кроме того, по поручению президента РФ на базе университета создан институт беспилотной авиации. "Мы организуем его деятельность вдоль этапов жизненного цикла беспилотника. В привязке к ним запускаем, с одной стороны, технологические проекты, а с другой - 30 программ ДПО и 15 программ высшего образования", - рассказал Криштал.

Еще одним проектом является масштабирование цифровой мегаплатформы "Проектива". На ней уже работают восемь вузов и 35 индустриальных партнеров, количество пользователей превышает 15 тыс. человек, а в плане на следующий год подключить еще 35 вузов, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что также в ТГУ создаются интеллектуальные ассистенты и системы учебной аналитики, рост охвата цифрового следа активности студентов и сотрудников уже составляет 70%, а время экспертизы учебных материалов на полноту, уникальность и соответствие их федеральным стандартам сократился с одного-двух месяцев до одного дня.

Программа Минобрнауки России "Приоритет-2030" стартовала в 2021 году. С 2025 года она реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Грантовая поддержка в 2026 году будет оказана 106 вузам. Общий объем средств составит 26,8 млрд рублей.