Президент "Эксмо АСТ": доля продаж книг на маркетплейсах увеличилась на 30%

Олег Новиков отметил, что преимущество таких продаж объясняется обеспечением качественной логистики, что позволяет доставлять книги в отдаленные части страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Доля продаж книг на маркетплейсах возросла на 30%, сообщил в беседе с ТАСС президент издательской группы "Эксмо АСТ" Олег Новиков. На пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к 35-летию издательства "АСТ", он уточнил, что по прогнозам в 2025 году доля маркетплейсов составит 55-60%.

"Доля маркетплейсов растет, и в этом году их объем продаж увеличился на 30%. В то же время доля книжных магазинов снижается, и мы наблюдаем закрытие некоторых из них. В этом году по стране закрылось 50-60 книжных магазинов. С одной стороны, на фоне 2 500 магазинов это не такая большая цифра, но, с другой стороны, тренд прослеживается, и нас это расстраивает, потому что книжные магазины - это основа инфраструктуры рынка. Если хотите, это экосистема чтения, возможность выбора, социальных контактов и представления новых книг", - сказал он.

Новиков отметил, что преимущество продажи книг на маркетплейсах объясняется обеспечением качественной логистики, что позволяет доставлять книги в отдаленные уголки страны. "Хочется найти оптимальный баланс, ведь главное для нас - интересы читателей. Например, для читателя цена имеет огромное значение. Да, маркетплейсы субсидируют продажи и предлагают скидки в 30-35%, чтобы покупатели выбирали именно их. И можно сколько угодно говорить о нечестной конкуренции, но читатель голосует рублем, и его позицию тоже можно понять", - добавил собеседник агентства.