В Абакане проведут голосование жителей об установке памятника Сталину

С таким предложением к администрации города обратились члены всероссийской организации "Дети войны"

Редакция сайта ТАСС

Абакан © Sergey Filinin/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Голосование среди жителей проведут в Абакане в Хакасии по вопросу установки памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

"Жители Хакасии решат вопрос об установке в Абакане памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину. В год 80-летия Великой Победы члены всероссийской организации "Дети войны" обратились к администрации Абакана с предложением определить земельный участок для установки в Парке Победы памятника И. В. Сталину. <…> Попросил Общественную палату Хакасии подготовить предложения по организации народного голосования по вопросу об установке памятника Сталину в Парке Победы Абакана. Глас народа будет для нас руководством к действию", - написал Коновалов.

По словам главы Хакасии, вопрос о памятнике был поставлен на заседании правительства республики руководителем регионального отделения "Детей войны" Надеждой Радченко. "Детям войны нужна только земля, сбор средств на изготовление самого монумента инициативные жители республики готовы организовать самостоятельно. В годы Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович был руководителем СССР, верховным главнокомандующим, председателем Государственного комитета обороны. Его вклад в Победу очевиден, а предложение детей войны об установке памятника Сталину в Парке Победы Абакана считаю разумным. К своей истории мы должны относиться с уважением", - добавил Коновалов.