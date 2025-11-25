В ДФО 14 вузов получат поддержку в рамках программы "Приоритет-2030"

Решение приняла комиссия по оценке университетов Дальневосточного федерального округа

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. В рамках дальневосточного трека программы "Приоритет-2030" 14 университетов получат гранты в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"14 университетов из девяти регионов Дальневосточного федерального округа в 2026 году получат поддержку в рамках программы "Приоритет-2030". Такое решение было принято комиссией по оценке университетов ДФО под председательством глав Минобрнауки России Валерия Фалькова и Минвостокразвития Алексея Чекункова", - говорится в сообщении.

Университеты представили проекты по развитию лекарственного растениеводства, разработке технологий добычи редких металлов, оцифровке культурного наследия народов Арктики, умных помощников для поддержания здоровья человека. "Дальневосточный трек программы "Приоритет-2030" остается важнейшим инструментом для создания в макрорегионе мощных научно-образовательных центров. Исследования и разработки университетов должны стать катализатором социально-экономического роста Дальнего Востока, а выпускники - основой для закрепления в ДФО высококвалифицированных кадров", - сказал Фальков.

Чекунков отметил, что университеты дальневосточного трека программы "Приоритет-2030" сфокусированы на развитии своих сильных сторон. "Мы увидели это на защитах проектов. Команды представили решения для горной отрасли, городского транспорта, цифровизации культуры, геотермальной энергетики, современной педагогики, сельского хозяйства и здравоохранения. Грантовая поддержка в рамках программы "Приоритет-2030. Дальний Восток" поможет вузам ДФО сформировать комплекс практических решений для подготовки востребованных специалистов, развития региональной науки, создаст дополнительные условия для дальнейшего развития университетов", - сказал Чекунков.

Специальный трек программы "Приоритет-2030" для университетов ДФО открыт в 2022 году, в нем учтена специфика макрорегиона, его потребность в кадрах и технологиях. В 2024 году был зафиксирован рекордный миграционный приток населения в регионы Дальнего Востока, где ранее до 50% оттока составляли абитуриенты, а количество студентов вузов - участников программы выросло до 42 тыс. с 27 тыс. в 2021 году. Программа Минобрнауки России "Приоритет-2030" реализуется с 2021 года. С 2025 года она сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России.