На отдых в в "Артеке" поступило более 1,2 млн заявок

Детский центр может обеспечить 55 тыс. путевок в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" получил еще до конца 2025 года более 1,2 млн заявок от родителей на получение путевки на отдых в 2026 году, что доказывает высокий уровень доверия к "Артеку". Всего детский центр может обеспечить 55 тыс. путевок в год, сообщил директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко на заседании почетного жюри премии "Знание" в Национальном центре "Россия".

"Aртек" - это про доверие. Доверие большого родительского сообщества, ведь родители доверяют нам самое дорогое, самое ценное - своих детей. Доверяют не просто "Артеку", доверяют нашему Крыму, доверяют нашей стране, безусловно, доверяют нашему президенту. И доверие это выражается в количестве заявок: на 55 тыс. путевок 2026 года уже сегодня подано 1,248 млн заявок", - сказал Федоренко.

Он уточнил, что лагерь ежегодно встречает множество иностранных гостей: за последние 10 лет в Артеке побывали почти 15 тыс. детей из 110 стран мира. "И наши международные партнеры по достоинству оценили нашу работу", - сказал Федоренко.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.