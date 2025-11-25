В Ленобласти многодетным предоставят автомобиль или 3 млн рублей на жилье

Речь идет о семьях, которые воспитывают шесть и более детей

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области с 1 января 2026 года будут предоставлять многодетным семьям, которые воспитывают шесть и более детей, в качестве поддержки на выбор автомобиль или 3 млн рублей на жилье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"С 1 января 2026 года вводим в Ленобласти возможность выбора необходимой поддержки для семей с 6 детьми и более: автомобиль повышенной проходимости или денежный эквивалент - 3 млн рублей на улучшение жилищных условий", - написал губернатор.

Дрозденко сообщил, что в рамках действующих программ поддержки передал ключи от новых микроавтобусов 11 многодетным семьям.