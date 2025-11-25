В Москве предстоящим вечером и ночью может выпасть до 3 см снега

Количество осадков может составить 3-5 мм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Предстоящим вечером и ночью в Москве может выпасть до 3 см снега, а количество осадков составит 3-5 мм. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и ночью в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, количество осадков может составить 3-5 мм, а временный прирост снега - до 3 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что столбики термометров могут показать в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. "В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что синоптики продлили до вечера 26 ноября действие в столичном регионе желтого уровня погодной опасности. "Продление связано с тем, что предстоящей ночью и днем в среду в Москве и области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - пояснял собеседник агентства. Он также напоминал, что такая погода может нести в себе потенциальную опасность, которую символизирует желтый уровень в колористической шкале погодных предупреждений.