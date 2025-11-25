В Музее Победы открылась выставка "По зову сердца"

Уникальные экспонаты, включая радиостанцию "Белка" из музея подшефной ТАСС школы, расскажут о связи поколений защитников Отечества

Редакция сайта ТАСС

© Олег Елков/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Выставка "По зову сердца" открылась сегодня в Музее Победы на Поклонной горе. Созданная в рамках всероссийского проекта "Школьный музей Победы", экспозиция посвящена выпускникам школ, радистам-партизанам, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО.

На выставке представлены экспонаты из исторического музея школы № 13 г. Калуги, школьного музея "Сыны Отечества" школы № 9 г. Канаш Чувашской Республики, а также музея боевой славы радистов-партизан школы № 1501 г. Москвы, которую с ТАСС связывает многолетнее сотрудничество. В 2023 году между агентством и школой был подписан меморандум об информационном партнерстве.

"С подшефной школой 1501 нас объединяет не только взаимодействие в рамках городского проекта "Медиакласс в московской школе", но и судьба нашей сотрудницы, ветерана Великой Отечественной войны, радистки-партизанки Марии Петровны Колмогоровой. Ее "боевая подруга" – радиостанция "Белка", представленная на этой выставке, стала одним из ценных экспонатов музея", – рассказала на церемонии заместитель руководителя управления общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС Екатерина Титова.

В своем выступлении она отметила уникальность программы "Школьный музей Победы". "Ее особенность в том, что она показывает, что люди из разных уголков страны по зову сердца объединились ради сохранения истории и памяти о защитниках нашей Родины. Это очень важно, поскольку формирует любовь к Отечеству и гордость за нашу страну", – сказала Титова.

Школьные музеи регионов представили министр образования Калужской области Александр Аникеев и министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров. Почетными гостями церемонии стали депутаты Московской городской думы, ветераны Великой Отечественной войны и герои СВО.

Выставка "По зову сердца" будет работать в Музее Победы до 12 декабря 2025 года. Посетители могут увидеть уникальные экспонаты: личные вещи и документы ветеранов Великой Отечественной войны, а также экипировку и награды участников специальной военной операции.