Умер продюсер лейбла All Stars Эдуард Барк

Ему было 36 лет

Редакция сайта ТАСС

Эдуард Барк © Страница Эдуарда Барка в социальных сетях

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Основатель и президент медиахолдинга All Stars, продюсер Эдуард Барк умер в 36 лет. Причиной стала остановка сердца, сообщил Telegram-канал лейбла, с которым сотрудничает певец Дима Билан.

"Медиахолдинг All Stars с глубоким прискорбием сообщает о неожиданном и скоропостижном уходе из жизни основателя и президента компании Эдуарда Сергеевича Барка. Эдуард Сергеевич ушел из жизни во сне вследствие остановки сердца на 37-м году жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о прощании будет сообщена позже. В пресс-службе добавили, что Барк был талантливым руководителем, надежным товарищем и "человеком высокой души".