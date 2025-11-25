Умер продюсер лейбла All Stars Эдуард Барк
Редакция сайта ТАСС
15:00
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Основатель и президент медиахолдинга All Stars, продюсер Эдуард Барк умер в 36 лет. Причиной стала остановка сердца, сообщил Telegram-канал лейбла, с которым сотрудничает певец Дима Билан.
"Медиахолдинг All Stars с глубоким прискорбием сообщает о неожиданном и скоропостижном уходе из жизни основателя и президента компании Эдуарда Сергеевича Барка. Эдуард Сергеевич ушел из жизни во сне вследствие остановки сердца на 37-м году жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о прощании будет сообщена позже. В пресс-службе добавили, что Барк был талантливым руководителем, надежным товарищем и "человеком высокой души".