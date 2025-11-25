СБ: в реестр контролируемых лиц внесены данные более 775 тыс. иностранцев

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин отметил, что в сфере миграции в 2024 и 2025 годах реализован значительный комплекс мероприятий, направленных на повышение роли государства в регулировании миграционных процессов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Данные о более 775 тыс. иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

"С февраля 2025 года введен новый правовой режим высылки, который применяется к находящемуся в стране иностранному гражданину, не приобретшему или утратившему основания для пребывания либо проживания на территории нашего государства. Учет таких иностранцев осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц. В настоящее время в нем содержится информация о более 775 тыс. человек", - сказал он.

Гребенкин отметил, что, поскольку для включенных в реестр иностранных граждан установлены законодательные ограничения на оказание ряда государственных и иных услуг, он является общедоступным и размещен на официальном сайте МВД России. "С начала его функционирования осуществлено уже около 53 млн просмотров реестровых сведений. При этом следует отметить, что законодательством предусмотрена административная ответственность за оказание услуг иностранному гражданину, включенному в реестр. За девять месяцев 2025 года по этому основанию правоохранительными органами составлено свыше 33,7 тыс. административных протоколов", - рассказал он.

"Другой новацией является установление в законодательном порядке с 1 января 2025 года общего срока временного пребывания в нашей стране въехавших без виз иностранных граждан, который с указанной даты не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года, - подчеркнул замсекретаря СБ РФ. Это двукратное сокращение времени возможного нахождения на территории России безвизовых мигрантов. Как и раньше, этот срок продлевается только при наличии законных оснований, таких как приобретение патента, обучение в образовательной или научной организации, получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и других".

По его словам, в сфере миграции в 2024 и 2025 годах реализован значительный комплекс мероприятий, направленных на повышение роли государства в регулировании миграционных процессов. "В частности, в рамках усиления контроля за законностью пребывания в России иностранных граждан был последовательно расширен перечень категорий тех лиц, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию. В итоге за последние 3,5 года информационные ресурсы МВД России пополнены биометрической информацией в отношении более 12,4 млн иностранцев, это почти на 500 тыс. больше, чем за предыдущие 5 лет", - добавил Гребенкин.

О реестре

Реестр контролируемых лиц был запущен в России 5 февраля 2025 года. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в РФ, подлежат включению в данный реестр. Мигранты, внесенные в него, ограничиваются в получении большинства услуг. Им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, пользоваться банковскими картами.