ВККС с учетом мнения Краснова отклонила некоторые кандидатуры глав судов

Высшая квалификационная коллегия судей отказала Дмитрию Гришину и Игорю Лазуткину в рекомендации на должность председателя Калужского областного суда, Руслану Магомедову и Руслану Патронову - на должность председателя Арбитражного суда Республики Дагестан, сообщили в Верховном суде

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) с учетом мнения председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова отказала в рекомендациях некоторым кандидатам на должности руководителей региональных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России по итогам участия Игоря Краснова в заседании ВККС.

"Высшая квалификационная коллегия судей с учетом мнения главы Верховного суда РФ отказала Дмитрию Гришину и Игорю Лазуткину в рекомендации на должность председателя Калужского областного суда, Руслану Магомедову и Руслану Патронову - на должность председателя Арбитражного суда Республики Дагестан", - сообщили в Верховном суде.

Кроме того, в связи с отзывом заявлений ВККС прекратила производства по заявлениям претендентов Теймураза Темрезова на должность председателя Ставропольского краевого суда, Олега Богатырева - на должность председателя Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, Евгения Кучинского - на должность председателя Ярославского областного суда, Виктора Малахова - на должность председателя Ярославского областного суда, Рамзана Исмаилова - на должность председателя Арбитражного суда Чеченской Республики.

По результатам рассмотрения заявлений ВККС с учетом мнения Игоря Краснова рекомендовала Владимира Хомчика на должность заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя судебной коллегии по делам военнослужащих, Дениса Кунева - на должность судьи Верховного суда в судебной коллегии по гражданским делам, Андрея Ноговицына - на должность судьи Верховного суда в коллегии по делам военнослужащих, Олега Васильева - на должность председателя Амурского областного суда, Алексея Шипилова - на должность председателя Краснодарского краевого суда, Олега Лазарева - на должность председателя Псковского областного суда, Александра Боровика - на должность председателя Арбитражного суда Республики Адыгея, Константина Кощеева - на должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области, Антона Колосова - на должность председателя Ивановского областного суда.