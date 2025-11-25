В Башкирии планируют создать кабинеты реабилитации людей с инвалидностью

Их рассчитывают открыть на базе крупных медицинских учреждений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кабинеты комплексной реабилитации на базе крупных медицинских учреждений, в которых люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить не только консультации врачей, но и помощь специалистов различных социальных ведомств, будут созданы в Башкирии. Об этом на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" сообщила заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Саубанова.

Ранее в АСИ запустили модельную программу модернизации систем реабилитации и абилитации людей с инвалидностью в регионах. Она поможет регионам внедрить новые подходы и модернизировать системы, чтобы люди с инвалидностью и ограничениями по здоровью имели возможности для качественной реабилитации и социализации. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщала, что пилотными регионами стали Ульяновская, Рязанская, Нижегородская, Воронежская, Новгородская области, Башкирия и Хабаровский край.

"Мы понимаем, что протяженность республики очень большая, при труднодоступных местах у нас есть межрегиональные медицинские центры - это столицы медицинских округов нашей республики. И вот на базе таких центров мы хотим создать центры или кабинеты комплексной реабилитационной диагностики, куда бы входили не только медицинские специалисты - медицинские специалисты были бы основой и базой этого центра, - но и привлекались для междисциплинарных консилиумов специалисты Минтруда, Минкультуры, Минспорта, Министерства просвещения, то есть вся эта мультидисциплинарная команда, которая могла бы на уровне уже регионов <...> решать вопрос с учетом знаний о ресурсности организаций всех ведомств, каким образом запланировать и вести дальше пациента [с инвалидностью] по маршруту", - сказала она на сессии "Итоги реализации в 2025 году модельной программы АСИ по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Презентация опыта пилотных регионов".

Помимо этого, Саубанова отметила идею реабилитационных менеджеров, сопровождающих человека на всех этапах реабилитации. "Эта система реабилитационных менеджеров, как мы ее видим сейчас <...> - это люди необязательно с медицинским образованием и, скорее всего, не с медицинским образованием. Но те, кто умеют общаться, во-первых, с людьми, а во-вторых, просто будут создавать вот этот комфортный путь для наших граждан", - сказала она.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включает более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга людей с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершение мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

