Врачи главного госпиталя Росгвардии вернули в строй более 5 тыс. военных

Глава ведомства Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. военнослужащих Минобороны вернули в строй врачи главного госпиталя Росгвардии. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов, слова которого процитировали в пресс-службе ведомства.

Золотов навестил раненых росгвардейцев в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии и вручил государственные награды отличившимся при выполнении задач специальной военной операции военнослужащим и сотрудникам ведомства.

"Главнокомандующий войсками национальной гвардии отметил, что главный военный клинический госпиталь Росгвардии является флагманом ведомственной медицины, и помощь здесь получают не только военнослужащие и сотрудники Росгвардии, но и бойцы Министерства обороны РФ. Директор Росгвардии добавил, что врачи главного госпиталя Росгвардии вернули в строй более 5 тыс. военнослужащих Минобороны России", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что за профессионализм и чуткое внимание к каждому бойцу глава ведомства выразил слова особой благодарности врачам и всему медперсоналу лечебного учреждения. Кроме того, указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены четверо росгвардейцев. Им вручены государственные награды - ордена Мужества и медаль "За отличие в охране общественного порядка".