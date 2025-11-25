Автомобилистов попросили отложить поездки на личных авто из-за мокрого снега 26 ноября

Тем, кто не сможет отказаться от авто, рекомендуют быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы попросили в среду, 26 ноября, отложить поездки на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"По прогнозу синоптиков, сегодня с 21:00 до конца завтрашнего дня в Москве ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы. Рекомендуем завтра отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт. Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения", - сказали в департаменте.

Тем, кто не сможет отказаться от авто, рекомендуют быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, на совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что синоптики продлили до вечера 26 ноября действие в столичном регионе желтого уровня погодной опасности. Продление связано с тем, что ночью 25 ноября и днем 26 ноября в Москве и области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.