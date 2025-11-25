Путин поздравил "Ельцин-центр" с 10-летием

Работа центра основана на понимании целостности истории России, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Просветительская деятельность "Ельцин-центра" в Екатеринбурге основывается на глубоком понимании целостности исторического развития России, отметил в поздравлении с 10-летием центра президент РФ Владимир Путин.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что центр создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России Бориса Ельцина, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен.

"Этот период является неотъемлемой частью многовекового неразрывного пути нашей страны, и просветительская деятельность центра основывается именно на таких подходах, на глубоком понимании целостности исторического развития России", - говорится в поздравлении.

Особое внимание, подчеркивает российский лидер, уделяется личности Ельцина и самому институту президентства. "Разъяснение его значимости, процесса становления и совершенствования - одна из важнейших задач центра, которую он достойно выполняет", - добавил Путин.

По его словам, за 10 лет напряженной работы "Ельцин-центр" превратился в масштабный образовательный и культурный комплекс, где реализуются проекты прежде всего социальной направленности. "Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов. Он востребован, популярен и среди молодежи, которая стремится к изучению истории Отечества, к интеллектуальному и духовному развитию", - указал глава государства.

В завершение российский лидер поздравил создателей и всю команду центра с юбилеем и пожелал дальнейшей успешной деятельности.

О центре

"Ельцин-центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более сотни видеоинтервью.