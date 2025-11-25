В Прикамье планируют запретить продажу вейпов

Региональный закон может вступить в силу с первого квартала 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Запрет на продажу вейпов намерены установить власти Пермского края в начале 2026 года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".

"Детям продается отрава. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы с начала первого квартала [2026 года] этот региональный закон (о запрете продажи вейпов - прим. ТАСС) вступил в силу. Я благодарен президенту, что он это понимает и поддержал инициативу. Мы этот запрет установим, это сознательная, правильная мера", - сообщил Махонин.

С 1 марта 2024 года на территории Пермского края запрещена продажа табачной продукции и вейпов в павильонах. Кроме того, введены штрафы за вывески о продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. В ноябре также сообщалось, что Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ.