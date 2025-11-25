В Перми побит суточный температурный рекорд 100-летней давности

Максимальная температура составила 4,5 градуса

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Суточный температурный рекорд, установленный почти 100 лет назад, побит сегодня в Перми. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Пермский ЦГМС).

"По данным метеостанции "Пермь" установлен суточный температурный рекорд: максимальная температура составила 4,5 градуса, превысив предыдущее значение, установленное в 1926 году, на 1 градус", - сообщили в ведомстве.

По данным Пермского ЦГМС, это уже третий суточный рекорд ноября.

Как сообщали ранее в Пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), эта неделя в Пермском крае будет очень теплой, с температурой воздуха на 8 градусов выше нормы. В течение недели температура воздуха будет держаться на уровне минус 2-4 градусов ночью и плюс 3-5 градусов днем, за исключением нескольких дней, в частности четверга, когда в регионе может похолодать до минус 2-7 градусов ночью и 0 - минус 3 градусов днем. При этом, по словам синоптиков, вероятно сохранение аномально теплой погоды на неопределенный срок и в начале декабря.