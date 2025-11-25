ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Ирину Акулович освободили от должности гендиректора БелТА

По данным Telegram-канала "Пул первого", она перейдет на другую работу
Редакция сайта ТАСС
16:04
обновлено 16:19

Ирина Акулович

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" (БелТА).

Как сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого", Акулович перейдет на другую работу. 

Ирина Акулович занимала должность генерального директора БелТА с апреля 2018 года. Она родилась в 1974 году в Могилеве. Окончила Могилевский государственный педагогический институт имени А. Кулешова. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия