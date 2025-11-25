Зимний инженерный университет в Самаре объединил студентов из 11 стран

Участники будут работать над проектами в сфере авиастроения, искусственного интеллекта и систем связи

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Международный зимний университет по инженерным наукам, открытый на базе Самарского университета имени Королева в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", собрал более 200 студентов из 11 стран. Они представят проекты в сфере беспилотных авиационных систем и инженерии авиакосмических систем, сообщили в пресс-службе вуза.

"Для участия в "Зимнем университете" в Самару приехали более 200 студентов из 11 стран - около 150 учащихся из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, ЮАР, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также более 50 студентов из различных регионов России. Тематическим направлением образовательных программ "Зимнего университета" в Самаре стали "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники", - говорится в сообщении.

Участников проекта в видеообращении приветствовал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. "Вы сможете поработать над собственными проектами в сфере авиастроения, искусственного интеллекта и систем связи вместе с крупнейшими промышленными компаниями - это уникальный шанс применить свои знания на практике. Уверен, что "Зимний университет" - это не только про учебу: это новые знакомства, общение с единомышленниками и ваши новые возможности для профессионального роста. Самые интересные инженерные открытия сегодня рождаются там, где встречаются разные подходы к решению задач. Именно такое живое взаимодействие и общение между вами, будущими специалистами из разных стран, создает почву для настоящих инноваций", - сказал он.

Студенты посетят лекции и получат практические навыки в области инженерии авиационно-космических систем и в сфере проектирования и конструирования беспилотных авиационных систем (БАС), а в заключении курса представят экспертам проекты своих собственных разработок. В числе учебных дисциплин, предлагаемых по направлению беспилотных систем, - основы аэродинамики и материаловедение, практическое проектирование и сборка беспилотных летательных аппаратов, вопросы надежности и безопасности, инновационные решения и перспективные направления в сфере БАС. В рамках учебной программы "Инженерия авиакосмических систем" студенты ознакомятся с технологиями производства авиационных двигателей и особенностями проектирования с применением аддитивных технологий, изучат вопросы космической навигации, рассмотрят устройство различных космических двигателей и топливных систем. Обучение будет проходить на русском и английском языках.

О проекте

"Зимний университет по инженерным наукам" - международный образовательный проект, объединяющий студентов инженерных направлений из различных стран мира. Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и проходит одновременно в трех российских вузах по разным образовательным программам. Программу реализуют Самарский университет имени Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Завершится "Зимний университет" 7 декабря.