Посол РФ в Германии почтил память советских воинов, освободивших Дрезден от нацистов

Церемония прошла по случаю 80-й годовщины установки памятника

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Памятная церемония прошла во вторник у советского памятника в Дрездене на площади Ольбрихтплатц. Как сообщило посольство РФ в Германии, она состоялась по случаю 80-й годовщины установки монумента.

В мероприятии приняли участие российские дипломаты во главе с послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым, который совершил рабочую поездку в административный центр Саксонии, представители аппарата атташе по вопросам обороны, руководство Немецко-русского культурного института в Дрездене.

Памятник на Ольбрихтплатц был установлен в память о воинах 5-й гвардейской армии, павших при освобождении Дрездена. Мемориал был торжественно открыт 25 ноября 1945 года и стал первым памятником, установленным на немецкой земле после Второй мировой войны.

Монумент был создан по поручению советской военной администрации дрезденским скульптором Отто Ростом (1887-1970).