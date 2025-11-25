Глава объединения многодетных семей Москвы представила крупнейшую коллекцию эмалей

В нее вошли произведения XII-XXI веков, а также работы современных российских авторов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Руководитель региональной общественной организации (РОО) "Объединение многодетных семей города Москвы", президент благотворительного фонда "Защита детства" и руководитель Эмалевого фонда Наталья Карпович представила крупнейшую в мире коллекцию эмали. Презентация изделий, созданных лиможскими мастерами, состоялась в рамках 51-го Российского антикварного салона & 11 Lifestyle искусство интерьера, передает корреспондент ТАСС.

Эмалевый фонд под руководством Карпович развивает сеть ремесленных мастерских, организует детские культурные пространства, проводит образовательные программы - мастер-классы, лекции и тематические выставки. В коллекцию вошли произведения XII-XXI веков, а также работы современных российских авторов. Передвижные экспозиции фонда проходят в сотрудничестве с музеями и культурными центрами по всей стране.

Карпович напомнила, что деятельность фонда ориентирована не только на популяризацию художественных ремесел, но и на социальную поддержку семей. В организации работают и участвуют в проектах многодетные семьи, для которых инициативы фонда становятся дополнительной возможностью для профессионального и творческого развития.

По ее словам, участие бизнеса в социальных программах играет ключевую роль в создании среды для раскрытия семейного творчества. "Сегодня компаниям важно не просто поддерживать отдельные культурные проекты, но и создавать условия, в которых родители и дети могут развиваться вместе. Когда бизнес инвестирует в творческие начинания семей, он помогает укреплять семейные ценности и сохранять культурные традиции. Искусство становится инструментом, благодаря которому все поколения могут учиться новому", - сказала Карпович в беседе с ТАСС.

Ранее руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович была удостоена госпремии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2024 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

51-й Российский антикварный салон & 11 Lifestyle искусство интерьера пройдет с 26 по 30 ноября 2025 года. В ярмарке, чья экспозиция займет весь атриум Гостиного двора, примут участие более 250 экспонентов, которые представят свыше полумиллиона произведений - от шедевров старых мастеров до работ классиков модернизма. Сегодня состоялся предпоказ коллекции.