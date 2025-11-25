Участники "Медиазавтрака" Росатома и ЗАЭС обсудили ИИ и борьбу с фейками

Мероприятие прошло в Мелитополе

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Обучающий "Медиазавтрак" для журналистов, сотрудников пресс-служб, SMM-специалистов, блогеров и студентов состоялся в Запорожской области. Приглашенные из разных регионов страны эксперты в медиаиндустрии поделились лучшими практиками, включая работу с нейросетями и борьбу с украинскими фейками, передает корреспондент ТАСС.

Организаторами проекта выступили Сеть информационных центров по атомной энергии при поддержке госкорпорации "Росатом" и Запорожская АЭС.

"У Запорожской области как новой территории своя специфика, здесь выпукло эти проблемы высвечиваются, в том числе распознавание фейков, недостоверной информации. Произошел отток кадров в журналистике, в том числе. И новому поколению мы должны нести просветительскую функцию, помогать стать профессиональнее, чтобы наши коллеги знали о современных тенденциях, современных инструментах медиаиндустрии и могли использовать эти инструменты в работе", - рассказал ТАСС руководитель проекта по развитию региональных коммуникаций Центра коммуникаций Росатома Михаил Чирков.

Он добавил, что Запорожская АЭС является ключевым предприятием региона, и в том числе благодаря таким мероприятиям после окончания боевых действий и ее запуска местному медиасообществу будет гораздо проще работать с информацией о станции и ее роли в жизни области.

Специалист пресс-службы "Тавриды.АРТ" и лектор Российского общества "Знание" Артем Ольхин проанализировал медиапространство Запорожской области, а также показал способы распознавания достоверности информации и фейков. Руководитель направления отдела таргетинга АНО "Диалог" Никита Дьяков рассказал о том, как меняются нейросети, какие вопросы могут быть в будущем отрегулированы законодательством, а также обучил пиарщиков нескольким способам использования искусственного интеллекта.

Кроме того, гендиректор медиахолдинга "Краснодар" Максим Жмутский поделился опытом переформатировании работы регионального телеканала и пригласил студентов Мелитопольского государственного университета на практику и стажировку. А главред отраслевого издания "Страна Росатом" Юлия Гилева продемонстрировала, как газета может быть яркой и одновременно вызывающей доверие в век новых медиа.