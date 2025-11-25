Медицинский карьерный форум в Белгороде соберет около 400 участников

Мероприятие проходит в регионе впервые

БЕЛГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Форум "Карьера без границ: химия, новые материалы и биомедицина" впервые пройдет в Белгородской области, в нем поучаствуют порядка 400 человек из Белгородской, Московской областей и ЛНР. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

"В Белгородской области форум проходит впервые. Планируется порядка 400 участников, среди которых представители региональной власти, университетов, индустриальных компаний в области химии, а также студенты и школьники", - рассказали организаторы, добавив, что в форуме участвуют эксперты из ЛНР и Белгородской и Московской областей.

Для участников форума пройдет круглый стол, на котором эксперты выступят с докладами о подготовке кадров для химической отрасли, расскажут, как медико-технические системы влияют на формирование кадрового резерва предприятий, объяснят важность образовательной вертикали "Школьный педкласс - вуз - учитель". Также гости форума поделятся опытом сотрудничества и участия в федеральном проекте "Наука и университеты". Так, декан фармацевтического факультета Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Елена Бибик расскажет о научном и кадровом сотрудничестве в области фармакологии ЛГМУ им. Святителя Луки и Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) на протяжении с 2017 года.

На форуме также организуют площадки для мастер-классов по экологической, пищевой, фармацевтической и криминалистической химии, разработке индивидуального косметического продукта и созданию флорариумов. Студентам и школьникам проведут экскурсию по научной лаборатории наноматериалов и виварию трансгенных мышей. Завершится форум методическим семинаром "Фармацевтический инжиниринг - будущее подготовки кадров для химико-фармацевтической промышленности".

Форум проводится на площадке БелГУ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Форум направлен на реализацию федерального проекта "Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии" нацпроекта "Новые материалы и химия".