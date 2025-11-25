На платформе Mах стартовало голосование "Знание. Премия"

В числе номинантов числятся губернатор Курской области Александр Хинштейн, народный артист России Олег Газманов и путешественник Федор Конюхов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Онлайн-голосование просветительской премии "Знание" стартовало на платформе Mах. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Рад объявить о том, что сегодня мы запустили онлайн-голосование на платформе Mах. У всех желающих до февраля 2026 года будет возможность определить лучшего просветителя и лучший просветительский проект в номинации "Народный выбор", - сказал Древаль.

Он подчеркнул, что все номинанты проделали большой путь и внесли неоценимый вклад в развитие просветительской деятельности. "Призываю всех поддержать участников "Знание. Премия" и отдать голос за своего фаворита", - добавил Древаль.

В числе номинантов - губернатор Курской области Александр Хинштейн, народный артист России Олег Газманов, путешественник Федор Конюхов, цикл просветительских форумов "История для будущего", книга "Голос фронта", а также другие просветители и проекты.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.