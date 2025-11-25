Адыгея видит большой задел для обмена студентами с зарубежными вузами

По словам глава республики Мурата Кумпилова, повышение статуса дипломатического сотрудника в регионе открывает перед Адыгеей новые возможности в реализации как гуманитарных, так и экономических проектов

МАЙКОП, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи видят большой задел для организации международных обменов студентами между региональными и зарубежными вузами. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам встречи с руководителем представительства Министерства иностранных дел РФ в Краснодаре Ольгой Шалимовой и советником представительства МИД для работы в Майкопе Игорем Терзияном.

"Есть большой задел для обмена студентами с иностранными вузами, проведения взаимных дней культуры, укрепления связей с черкесской диаспорой за рубежом", - сказал Кумпилов. Он отметил, что в данном контексте содействие федерального министерства будет очень полезным.

Кроме того, как проинформировал Кумпилов в своем официальном Telegram-канале, повышение статуса дипломатического сотрудника в Адыгее открывает перед республикой новые возможности в реализации как гуманитарных, так и экономических проектов. "Мы стараемся развивать экспорт, расширяем рынки сбыта для наших производителей", - подчеркнул Кумпилов.