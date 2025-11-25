В РФ утвердили День российской фельдъегерской связи

Дата устанавливается "в целях сохранения и развития исторических традиций", сказано в указе

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. День российской фельдъегерской связи утвердили в России, его будут ежегодно отмечать 17 декабря. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

До принятия указа День российской фельдъегерской связи, также известный как День курьера, отмечался неофициально также 17 декабря.

Как сказано в документе, дата устанавливается "в целях сохранения и развития исторических традиций". Также это должно помочь в повышении престижа в органах федеральной фельдъегерской связи.

Государственная фельдъегерская служба России (ГФС России) является федеральным органом исполнительной власти, который отвечает за безопасную пересылку государственных документов. Свою историю ГФС ведет от службы почтовых курьеров и полевой почты русской армии, создание которых было официально закреплено Воинским уставом 1716 года.