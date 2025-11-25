Пострадавшим от атаки на Таганрог планируют выделить 19 млн рублей

Комиссии фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти планируют выделить 19 млн рублей на выплаты для компенсаций за ущерб, причиненный украинской атакой на город Таганрог Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"С утра комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений идет до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 млн рублей из резервного фонда", - говорится в сообщении.

В частности, по данным губернатора, полностью лишились имущества 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме. Два дома подлежат сносу, люди будут расселены в другие квартиры.

"Все ситуации прорабатываем прямо на месте. Людей не бросим - лечение, жилье, помощь и поддержка будут обеспечены", - заверил губернатор.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. Губернатор сообщил, что повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и четыре автомобиля. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, восемь из них были госпитализированы, три погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.