В Казани открылся Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"

Особенностью мероприятия в 2025 году стало отражение патриотической тематики, отметил председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский

Редакция сайта ТАСС

© Алина Файзрахманова/ ТАСС

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. В Казани торжественно открылся XXXIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который объединил самых талантливых студентов из 82 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

"Студенческая весна - это уникальное событие, это единственный в своем роде фестиваль. Это сосредоточие самых талантливых, самых творческих, самых одаренных студентов со всей России", - отметил в разговоре с журналистами председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский.

Особенностью фестиваля в 2025 году стало отражение патриотической тематики. "Главный посыл всех студенческих весен в этом году, всех мероприятий программы, - это "Российская студенческая весна - Весна Победы". Безусловно, мы помним о 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Важная дата, важный момент, и мы его, конечно, отражаем. У нас в этом году есть специальные номинации - военная проза, поэзия", - рассказал Покровский.

Первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина подчеркнула значимость проведения фестиваля в республике. "Проведение Российской студенческой весны для Татарстана - это большая честь. У нас самая большая делегация - 75 человек", - сказала она.

Фестиваль продлится с 25 по 29 ноября и включает конкурсные испытания по 10 творческим направлениям. Участники представят 899 номеров, включая 25 региональных программ. География участников охватывает всю страну - от самой многочисленной делегации из Татарстана до представителей Орловской области и Республики Алтай, которые участвуют в составе одного человека.

Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Министерство науки и высшего образования РФ, Российский Союз Молодежи и Правительство Татарстана в лице Министерства по делам молодежи республики.